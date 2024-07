Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Gabriel Aurel Popoviciu cunoscut drept Puiu Popoviciu a fost achitat in dosarul in care a fost trimis in judecata si condamnat initial, la sapte ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu in forma calificata si pentru dare de mita.Este vorba despre dosarul Ferma Baneasa.…

- Fostul ministru al transporturilor in guvernul Adrian Nastase, deputatul și vicepreședintele PSD Miron Mitrea, a inregistrat pe 26 iunie 2023 un dosar la Curtea de Apel Constanța impotriva Camerei Deputaților. Dosarul cu numarul unic 5462/118/2023 se afla pe rolul secției de contencios administrativ…

- Fostul ministru se afla in inchisoare, fiind condamnat definitiv in dosarul Gala Bute la 6 ani de detenție pentru luare de mita. In acest caz, Inalta Curte de Casație și Justiție a ținut cont de decizia CJUE din 21 decembrie 2021 potrivit careia in dosarele cu fonduri europene și corupție nu trebuie…

- Bogdan Popa, fost director general al Centrului de Cultura „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului” (CCPBPB) in perioada 2011 – 2013 si unul dintre intermediarii mitelor pentru Sorin Oprescu, a scapat definitiv de un dosar de coruptie, prin prescrierea faptelor. Curtea de Apel Bucuresti…

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat la DNA pe fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca acestia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Traila, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina o pedeapsa cu suspendare,…

- Curtea de Apel București s-a pronunțat in cazul sociologului Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Romaniei, care a fost condamnat definitiv la 1 an și 8 luni de inchisoare cu suspendare, respectiv la 3 luni de munca in folosul comunitații. Mirel Palada a intrat in atenția autoritaților…

- Curtea de Apel București a decis reevaluarea ofertei PESA și a menținut soluția ARF pentru trenurile Alstom. Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), se afla intr-o situație incerta cu privire la contractul de peste 3 miliarde de lei semnat cu producatorul polonez…