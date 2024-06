Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii Oana Cambera si Andrei Lupu au castigat in instanta, la Curtea de Apel Bucuresti, in numele Partidului REPER anularea mai multor decizii ale Biroului Electoral Central si renumararea voturilor pentru alegerile europarlamentare, in mai multe judete si sectii de vot, inclusiv in controversata…

- Instanțele din Romania au aplicat cea mai mare amenda penala din toate dosarele care implica conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, in valoare de o suta de mii de lei, conform News.ro. Aceasta decizie a fost pronunțata de Curtea de Apel București in cazul unui barbat…

- Curtea de Apel București a decis reevaluarea ofertei PESA și a menținut soluția ARF pentru trenurile Alstom. Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), se afla intr-o situație incerta cu privire la contractul de peste 3 miliarde de lei semnat cu producatorul polonez…

- Curtea de Apel București a respins cererea de anulare a Hotararii nr. 54 a Biroului Electoral Central. In baza acestei hotarari, PSD și PNL au putut rupe alianța de la București și au putut renunța la candidatul comun la Primaria Capitalei.

- Partidul Diaspora Unita, din partea caruia candideaza la europarlamentare, primul pe lista, Florin Calinescu, se va afla pe buletinul de vot la alegerile din 9 iunie. Tribunalul Bucuresti si, ulterior, Curtea de Apel Bucuresti au admis candidaturile propuse de Partidul Diaspora Unita la alegerile pentru…