Directorul general al CERT-RO a demisionat in plina crestere a atacurilor cibernetice

Intr-o perioada in care autoritatile avertizeaza ca atacurile informatice sunt in crestere, directorul Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO a demisionat.



Astfel, Catalin Petrica Arama a fost eliberat, la cerere, din functia de director general al CERT-RO, printr-o hotarare a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial.



Demisia vine chiar intr-o perioada in care autoritatile au transmis mai multe avertismente legate de atacurile hackerilor. Astfel, sambata, Serviciul Roman de Informatii (SRI) a…