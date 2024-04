Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța frig și ploi insemnate cantitativ in urmatoarele ore. Temperaturile continua sa scada, iar minimele vor cobori la valori negative in depresiuni, pana la minus 5 grade Celsius. Miercuri, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) se incalzește ușor, insa de joi se face…

- Dupa temperaturi de vara, vremea se schimba radical de saptamana viitoare. O masa de aer rece ajunge in Romania și va aduce ploi și o scadere accentuata a temperaturilor, relateaza Antena 3.Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a spus la ce sa ne așteptam in continuare.…

- Temperaturile medii ale lunii aprilie vor fi mai ridicate decat cele normale, potrivit prognozei meteo, transmisa vineri de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Minivacanța de 1 mai se va uni cu zilele libere de Paște, perioada numai buna pentru o vacanța. Șefa ANM, Elena…

- Luna februarie 2024 inregistreaza un record in ceea ce privește temperatura medie, fiind aproape sa devina cea mai calduroasa luna februarie de cand se fac masuratori in Romania. Șefa ANM, Elena Mateescu, a subliniat, intr-o intervenție la Digi24 ca nu doar temperaturile ridicate sunt un record, ci…

- Nu scapam inca de ninsori și frig, iar temperaturile vor scadea chiar sub pragul de ger. Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat cum o sa fie vremea in orele urmatoare. ”Ramanem sub incidența unei atenționari meteorologice de cod galben, pana in aceasta…

- ”Este posibil ca in prima saptamana din luna februarie, mai ales dupa data de 4 februarie, sa consemnam valori de temperaturi in creștere de la o zi la alta, asta insemnand o vreme mai calda decat in mod obișnuit.De fapt, și actualizarea estimarilor pentru ultima luna de iarna indica o probabilitate…

- Anunț important al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat ca vremea se va schimba radical in țara noastra. Mai exact, de la temperaturi cu minus, vom trece la vreme de primavara.