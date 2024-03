SRI angajeaza!: Se cer, printre altele, atentie la detalii si abilitati de lucru in echipa!

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș anunța intenția de a deschide un program de studii de Psihologie – nivel de licența, in anul universitar 2024-2025, program care va funcționa in cadrul Facultații de Științe și Litere „Petru Maior". Noul…

- Ești electrician in cautarea unui loc de munca? Ai experiența in mentenanța utilajelor industriale? Atunci ești așteptat in echipa Rondocarton Targoviște. Se ofera un mediu de munca placut și posibilitatea de a lucra alaturi de o echipa tanara și dinamica. Trimite un CV pe adresa de mail: [email protected]…

- Spitalul Militar de Urgenta Constanta scoate la concurs 1 post de medic specialist, specialitatea chirurgie generala, in sectia chirurgie generala. Conditii specifice: a facultatea de medicina generala cu diploma de licenta;b confirmat medic specialist, specialitatea chirurgie generala prin ordin al…

- 28 de concursuri in 17 domenii de studii, organizate de UVT pentru elevii din intreaga țara. Pe langa sesiunile de pregatire pentru examenul de bacalaureat, la toate disciplinele, programele de dezvoltare personala și consiliere individuala in...

- Electrolytic Coating TURDA angajeaza LABORANT CHIMIST / tehnician laborator Cerinte: – studii medii tehnice (minim) – utilizator pachet Office (word, excel) (minim) – persoana organizata, comunicativa Constituie avantaj: – studii

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a primit notificari de la agenții economici despre angajarea a 1302 cetațeni din Ucraina, potrivit datelor de la inceputul perioadei Situației Excepționale in Republica Moldova la 01.02.2024. Cei mai mulți cetațeni ucraineni sint angajați in…

- Scoala Gimnaziala nr. 39 "Nicolae Tonitza" Constanta angajeaza ingrijitor I G , post vacant, pe perioada nedeterminata, numarul de posturi: 1.Conditii specifice de participare la concurs:1. Studii generale foaie matricola;2. Abilitati de comunicare, relationare, invatare si spirit organizatoric;3. Capacitate…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga de 8 ore/zi, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1336/2022: un post de administrator…