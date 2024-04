Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București, campioana Romaniei la handbal masculin, a caștigat și manșa retur a optimilor EHF Europa League in fața danezilor de la Bjerringbro-Silkeborg, scor 27-24 (16-8) și va juca in sferturi cu Skjern.

- Dinamo joaca marți, la București, de la ora 19:45, manșa tur cu danezii de la Silkeborg, in play-off-ul pentru sferturile de finala in cupa EHF European League. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și transmisa in direct de televiziunile Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport. Dinamo o intalnește marți…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM București, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a trecut in dubla manșa de slovenele de la Krim Ljubljana.

- Marți, 27 Februarie, la ora 19.45, toate drumurile duc la Sala Sporturilor! Cele mai bune echipe din handbalul masculin romanesc continua lupta in Europa! CSM Constanța joaca impotriva lui Dinamo București pentru a doua oara in Grupa a IV-a din faza principala a EHF European League. Un meci decisiv…

- CSM București s-a impus, sambata, in fața celor de la SCM Ramnicu Valcea cu 42-30 (20-16) și se va duela pentru un loc in semifinale cu CSM Slatina. Campioana Romaniei se pregatește de intalnirea cu Krim Ljubljana din play-off-ul pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dubla manșa care va…

- Dinamo București joaca prima partida din grupa principala IV in deplasare, cu Sporting Lisabona, de la ora 21:45. Meciul va fi in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport și in format liveTEXT pe gsp.ro. Campioana Romaniei, Dinamo București, iși incepe parcursul in grupele principale ale EHF…

- Mihai Șilvalșan, antrenorul celor de la U-BT Cluj-Napoca, viseaza la un parcurs cat mai lung in EuroCup pentru echipa sa. U-BT Cluj-Napoca și-a incheiat parcursul in EuroCup cu o infrangeere, dar cu calificarea in sferturi de finala asigurata. Campioana Romaniei a cedat cu 87-92 in fața celor de la…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal l-a invins pe australianul Jason Kubler, scor 6-1, 6-2, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Brisbane.Pentru Nadal, care se afla abia la al doilea meci dupa aproape un an de absenta, este primul sfert de finala la un turneu, dupa Wimbledon,…