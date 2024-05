Stiri pe aceeasi tema

- Pivotul maghiar Miklos Rosta (25 de ani) vrea sa aduca la București trofeul European League la handbal masculin. Dinamo participa in week-end, la Hamburg, in Final Four-ul competiției. Dinamo participa in premiera in Final Four-ul European League la handbal masculin. Campioana Romaniei o infrunta in…

- Dinamo București a caștigat Cupa Romaniei, trecand duminica in finala de CSM Constanța cu 23-19 (10-10). Un trofeu care a venit dupa ce echipa din Ștefan cel Mare iși asigurase și titlul de campioana. Dinamo București s-a pregatit in acest final de saptamana in Cupa Romaniei pentru Final Four-ul EHF…

- Gloria 2018 Bistrița Nasaud și Dunarea Braila se intalnesc sambata de la ora 16:00 in prima semifinala din Final Four-ul EHF European League, turneu care se disputa la Graz (Austria). Partida va fi transmisa in direct de Prima Sport 3, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. Derby-ul romanesc dintre Bistrița…

- CSM lupta pe terenul celor de la Metz pentru calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul anului pentru „tigroaice” incepe la 17:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Orange Sport 1, Prima Sport 2 și Digi Sport 1. CSM are o misiune extrem de…

- Dinamo joaca de la ora 19:45 meciul retur cu Skjern din sferturile European League la handbal masculin. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa in direct de televiziunile Prima Sport 3, Orange Sport 3 și Digi Sport 3. In tur, echipa din București a caștigat cu 28-27. LIVE ora 19:45 » Skjern- Dinamo…

- Dinamo joaca astazi in Danemarca de la ora 19:45 returul cu Skjern din sferturile European League. Partida va fi transmisa in direct de televiziunile Prima Sport 3, Orange Sport 3 și Digi Sport 3. In tur, „dulaii” lui Xavi Pascual s-au impus cu 28-27 in Sala Dinamo. Dinamo a plecat luni de dimieața…

- Dinamo infrunta formația daneza Skjern, de la 19:45, in „sferturile” European League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport. Calificarea in Final Four-ul de la Hamburg este la doua meciuri distanța. Visul se poate implini dupa dubla cu danezii de la Skjern.…

- CSM Constanța așteapta revanșa cu Dinamo in etapa a 3-a din grupele principale in EHF European League, dupa ce bucureștenii au caștigat saptamana trecuta in sala din șoseaua Ștefan Cel Mare cu 33-23. Meciul se va disputa maine, de la ora 19:45, va fi in direct pe Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport…