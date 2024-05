Stiri pe aceeasi tema

- Fuchse Berlin a invins-o pe Rhein-Neckar Lowen, scor 33-24, și o va infrunta pe Flensburg in finala European League la handbal masculin. Finala mare dintre Fuchse Berlin și Flensburg este programata duminica, de la ora 19:00. Dinamo și Rhein-Neckar vor lupta pentru locul 3 de la ora 16:00Reporterii…

- Aproape 600 de suporteri romani o susțin pe Dinamo la meciul cu Flensburg, semifinala European League la handbal masculin. Dinamo participa in premiera in Final Four-ul European League la handbal masculin. Campioana Romaniei o infrunta in semifinala pe Flensburg, sambata, de la ora 16:00. In celalalt…

- Astazi și maine, Dinamo lupta pentru trofeul European League la handbal masculin. Final Four-ul este programat in Barclays Arena din Hamburg. Semifinala cu Hamburg este programata la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Dinamo participa in premiera…

- Dinamo București și SG Flensburg-Handewitt se infrunta astazi, de la ora 16:00, in prima semifinala a Final Four-ului European League la handbal masculin. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații și imagini de la Hamburg, și va fi televizat pe Prima Sport 1, Digi Sport 1 și Orange Sport 1. Dinamo…

- Dinamo va juca in Hamburg, locul unde va avea loc Final Four-ul European League la handbal masculin. Dinamo participa in premiera la competiție. Campioana Romaniei o infrunta in semifinala pe Flensburg, sambata, de la ora 16:00. In celalalt penultim act se intalnesc tot doua formații nemțești, Rhein-Neckar…

- Dinamo infrunta formația daneza Skjern, de la 19:45, in „sferturile” European League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport. Calificarea in Final Four-ul de la Hamburg este la doua meciuri distanța. Visul se poate implini dupa dubla cu danezii de la Skjern.…

- Dinamo joaca marți de la ora 19:45 impotriva lui Sporting Lisabona in ultima etapa din grupele principale ale EHF European League. CSM Constanța va evolua de la 21:45 in Germania cu Fuchse Berlin. Ambele meciuri vor fi transmise in direct de Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport și vor fi liveTEXT…

- CSM Constanța și Dinamo se intalnesc, marți, in etapa a 3-a din grupele principale in EHF European League, dupa ce bucureștenii au caștigat saptamana trecuta in sala din șoseaua Ștefan Cel Mare cu 33-23. Meciul se va disputa marți, de la ora 19:45, va fi in direct pe Digi Sport, Orange Sport, Prima…