- Romania intalnește vineri Ungaria in sferturile de finala ale FIBA U20 EuroBasket - Pitești 2024, Division B. Tricolorii au incheiat Grupa D pe primul loc, urmați de reprezentativa Georgiei, iar vineri, de la ora 18:00, in Pitești Arena, Romania va intalni Ungaria, potrivit mediafax.

- Echipa de handbal masculin a Universitații „Ștefan cel Mare" a ajuns la Debrecen, in Ungaria, acolo unde va participa la Campionatul European Universitar. In cursul zilei de joi, a avut loc tragerea la sorți, cele 12 formații fiind imparțite in patru grupe de cate trei.Campioana ...

- Echipa de handbal masculin a Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava a plecat spre Ungaria, acolo unde va participa la Campionatul European Universitar de la Debrecen. „Ne-am antrenat bine in cele 10 zile scurse de la startul pregatirilor, mai ales ca dorim sa ne aparam titlurile continentale cucerite…

- La sfarșitul acestei saptamani, la Vaslui, reprezentativa de tineret handbal masculin a Romaniei va participa la Trofeul „Carpați”. Acțiunea face parte din programul de pregatire pentru Campionatul European de tineret, care se va desfașura in Slovenia, in perioada 10-21 iulie. Reprezentativa țarii noastre…

- CSU Suceava s-a calificat in semifinalele turneului final Valoare al Campionatului Național pentru Juniori II de pe primul loc in Grupa 2. Echipa antrenata de Ioan Tcaciuc a invins CSM București cu 39-29 (19-14), in ultimul meci din faza grupelor. Cu 10 goluri marcate, Alexandru Radu a fost desemnat…

- Formația CSU Suceava a incheiat ediția de campionat 2023-2024 a Ligii Zimbrilor cu o victorie. In ultima etapa, la finele saptamanii trecute, echipa antrenata de Bogdan Șoldanescu a dispus cu 35-31 (16-12) de CSM Focșani in sala „Dumitru Bernicu”, rezultat care o plaseaza pe locul al șaptelea la finalul…

- Grupa de juniori sub 17 ani de la LPS Suceava a reușit sa cucereasca medaliile de bronz in finala Campionatului Național de volei masculin. Echipa antrenata de Bogdan Macsim și Tudor Orașanu a incheiat turneul final organizat la sfarșitul saptamanii trecute la Suceava pe locul 3, cu un bilanț de trei…

- Echipa de handbal masculin a Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava a devenit pentru a șaptea oara campioana naționala universitara. Formația antrenata de Bogdan Șoldanescu și Razvan Gavriloaia s-a impus autoritar in competiția care s-a incheiat, la finele saptamanii trecute, la Suceava. Urmatoarele…