- Lidl Ungaria va rationaliza din februarie vânzarea alimentelor de baza cu termen de garantie de lunga durata si ale caror preturi au fost plafonate de guvernul ungar, informeaza portalul Pénzcentrum, citat de Rador. În data de 12 ianuarie, guvernul condus de Viktor Orbán a…

- Pentru ca, pe 27 ianuarie se sarbatorește Ziua Internaționala de comemorare a victimelor Holocaustului, la Budapesta, in aceasta perioada din an, este luata cu asalt zona de pe malul Dunarii, unde exista o compoziție sculpturala de excepție. Se numește Monumentul „Pantofii de pe malul Dunarii” și a…

- Ganditi-va de cate ori ati verificat o cutie de lapte sau o bucata de branza din frigider si ati vazut ca a expirat data de pe ambalaj. Reactia tipica este de a o arunca. Cu toate acestea, expertii spun ca, de multe ori, problema nu este legata de alimentele sau bauturile respective, ci de sistemul…

- Misiunea Juno a NASA, care a inceput sa orbiteze Jupiter in iulie 2016, a efectuat recent cel de-al 38-lea zbor in apropierea gigantului gazos. Misiunea a fost extinsa la inceputul acestui an, fiind adaugat un survol al lunii Ganymede, luna a lui Jupiter, in ce a avut loc iunie. Datele și imaginile…

- Varanasi are o populație de 1,7 milioane de locuitori și este primul oraș vegetarian, prin lege. Cunoscut ca fiind unul dintre cele mai sacre orașe din lume, Varanasi, capitala spirituala a Indiei, atrage turiștii pe masura ce se transforma intr-un paradis vegetarian. Potrivit BBC , din ce in ce mai…

- Guvernul Ungariei va plafona preturile combustibililor pentru a proteja consumatorii de cresterea semnificativa a preturilor si a tine sub control majorarea inflatiei, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban. “Speram ca aceasta masura va ajuta economia si ar putea…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto l-a asigurat, joi, pe omologul sau polonez Zbigniew Rau de solidaritatea Ungariei si le-a adresat multumiri granicerilor si politistilor polonezi pentru faptul ca apara frontierele acestei tari. Și, in consecinta, pe cele ale Uniunii Europene, potrivit MTI.…