Klaus Iohannis umilit: Suedia şi Italia îl susţin pe Mark Rutte Guvernul suedez și cel italian au anunțat ca il sustin pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor secretar general al NATO, nu pe Klaus Iohannis. Președintele a fost din nou umilit diplomatic, dupa anunțurile importante facute anterior de Statele Unite și de Marea Britanie. Washingtonul și Londra au decis ca nu il susțin in cursa pentru șefia NATO. Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a justificat decizia guvernului de la Stockholm, declarand ca Rutte este ”un lider intelept cu o experienta solida”. El a adaugat ca, in vremuri caracterizate de incertitudini sporite si de o situatie in degradare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

