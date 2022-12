Die Presse: Cum va ieşi Austria din dezastrul legat de Schengen Imediat dupa momentul alegerilor regionale din Austria, cancelarul va fi obligat sa-si schimbe atitudinea fata de problema aderarii Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen – sau poate si mai devreme decat s-ar crede, scrie Die Presse , citat de Rador. Guvernul federal si-a provocat singur dezastrul (mai precis: OVP, caruia partenerii ecologisti i-au dat unda verde) cu veto-ul impotriva aderarii Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen, problema ce s-ar putea rezolva deja chiar si in februarie. Și anume, datorita urmatoarelor considerente: In primul rand, probabil ca intre timp cancelarul federal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

