MONEDĂ CULTURALĂ Monedă dedicată lui Gheorghe Șincai

Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic, începând cu data de 26 februarie 2024, o monedă din argint cu tema 270 de ani de la naşterea lui Gheorghe Şincai. The post MONEDĂ CULTURALĂ Monedă dedicată lui Gheorghe Șincai first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]