Bătaie în plină stradă, în miezul zilei, între două grupuri de romi. Altercația s-a terminat cu victime la spital Cinci barbați au fost reținuți pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și incaierare in localitatea Targu Lapuș. Scandalul s-a iscat ieri, in jurul orei 11.00, pe strada Zorilor și ulterior altercația a continuat pe strada 1 Mai și inclusiv in curtea unei unitați de invațamant. Lucrurile au degenerat și persoanele implicate s-au luat la bataie. Alertați, locuitorii din zona au chemat poliția pentru a calma spiritele.”La data de 16 mai a.c., in urma masurilor intreprinse de polițiștii din Targu Lapuș și cei ai Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus, a fost dispusa reținerea pentru 24 de ore… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

