ASEARĂ – Bătaie generală pe o stradă din Sighet Scandal in seara zilei de 19 martie pe o strada din Sighetu Marmației, fiind nevoie de intervenția polițiștilor. Apelul la 112 a venit aseara, la ora 20.56, Poliția Municipiului Sighetu Marmației fiind solicitata sa intervina pe strada Bogdan Voda la un scandal produs intre mai multe persoane. „Deplasați de urgența la fața locului, polițiștii au aplanat starea conflictuala. In urma altercației, una dintre persoanele implicate a suferit leziuni corporale și a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Polițiștii au desfașurat activitați specifice și au identificat toți… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

