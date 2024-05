Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce premierul slovac Robert Fico a fost impușcat, miercuri, Donald Tusk, omologul sau polonez, a dezvaluit ca a fost amenințat cu moartea, potrivit Reuters . „A fost foarte mult ieri (miercuri, 15 mai – n.r.)„, a declarat Tusk intr-o postare pe platforma de socializare X, ilustrata cu o captura…

- „Ieri a fost prea mult", a declarat Tusk intr-o postare pe platforma X, ilustrata cu o captura de ecran a unui comentariu, tot de pe X, in care se spune: "Astazi, slovacii ne-au dat un exemplu despre ce ar trebui facut cu Donald Tusk", daca acesta decide sa nu faca investitii intr-un mare aeroport din…

- Fostul presedinte al Romaniei scrie pe pagina personala ca prin Decretul-Lege nr.204 din 7 mai 1990 se infiinta Unitatea Speciala de Paza si Protocol, structura in componenta Brigazii 30 Garda, in subordinea Ministerului Apararii Nationale.”Aparea o noua borna in constructia institutionala a Romaniei,…

- Fostul președinte Ion Iliescu a transmis, marți, un mesaj cu ocazia zilei Serviciului de Protecție și Paza: „De 34 de ani, unul dintre pilonii democrației romanești asigura normalitatea societații civile”, noteaza Mediafax.„Prin Decretul-Lege nr.

- ȘTIREA INIȚIALADonald Trump, candidat republican la presedintia Satelor Unite, considera ca nu este potrivit sa viziteze Ucraina in acest moment deoarece nu detine o functie, a declarat miercuri echipa sa de campanie, dupa ce presedintele Volodimir Zelenski l-a indemnat sa vina in vizita, informeaza…

- Trei foști angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor vin cu acuzații grave in adresa actualui șef ANSA, Radu Musteața. Aceștia susțin ca ar fi fost eliberați din funcții de conducere abuziv, ulterior fiind restabiliți, prin deciziile instanțelor de judecata, dar a urmat o noua demitere,…

- Militari ai Armatei Republicii Moldova participa, pana pe 19 aprilie, alaturi de contingente din Romania si SUA la exercitiul multinational „JCET-2024” (Joint Combined Exchange Training), care se desfasoara pe teritoriul Republicii Moldova, relateaza Stiri.md si Ziarul National din Chisinau, preluate…

- O declarație a Ministerului rus de Externe enumera o serie de incidentele violente petrecute in Rusia de la invadarea Ucrainei, in februarie 2022, astfel ca Moscova cere Kievului sa-i predea mai multe persoane despre care susține ca au legatura cu acte „teroriste”, inclusiv pe șeful Serviciului de Securitate…