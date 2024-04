Trump, nepotrivit să viziteze Ucraina Donald Trump, candidat republican la presedintia Satelor Unite, considera ca nu este potrivit sa viziteze Ucraina in acest moment deoarece nu detine o functie, a declarat miercuri echipa sa de campanie, dupa ce presedintele Volodimir Zelenski l-a indemnat sa vina in vizita, informeaza Reuters. Presedintele Zelenski, intr-un interviu cu grupul de presa Axel Springer publicat marti, i-a cerut lui Donald Trump sa viziteze Ucraina pentru a putea auzi care sunt ideile fostului presedinte american de a pune capat invaziei Rusiei in Ucraina, care a inceput in februarie 2022. Echipa de campanie a lui… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

