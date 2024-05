Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 790. Presedintele SUA Joe Biden a promis in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite "rapid" ajutoare militare "importante" Ucrainei.

- Ajutorul american de aproape 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, adoptat de Camera Reprezentantilor din SUA, „va salva mii si mii de vieti”, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski dupa vot, potrivit AFP. „Proiectul de lege privind ajutorul vital adoptat de Camera Reprezentantilor…

- Ministerul rus al Apararii va infiinta un centru stiintific si de productie pentru drone si „complexuri robotice”, a declarat sambata ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, conform institutiei pe care o conduce, relateaza Reuters. Soigu a facut acest anunt in timp ce inspecta un poligon de testare…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a denuntat marti folosirea foametei ca „arma de razboi” in Fasia Gaza, in timpul unui discurs in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza AFP. „Aceasta criza umanitara nu este un dezastru natural, nu este o inundatie sau un cutremur, este provocata de oameni”,…

- Camera Deputaților a votat marti in favoarea unui proiect de lege care introduce inființarea Registrului Național Automatizat pentru persoanele implicate in infracțiuni legate de traficul de droguri. Aceasta lege, care a primit un sprijin covarșitor de 246 de voturi pentru și doar patru abțineri, urmeaza…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu ocazia marcarii a doi ani de raspuns al țarii la situația refugiaților din Ucraina. „Trebuie sa fim conștienți ca ezitarile sau intarzierile in privința Ucrainei ofera avantaje agresorului. Sa nu lasam oboseala sa domine, pentru ca in astfel…

- Dupa zile de proteste ale fermierilor polonezi, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea acum sa ii trimita pe prim-ministrul Denis Smihal si pe alti membri ai cabinetului la punctele de trecere a frontierei blocate pentru a negocia, informeaza dpa. Este vorba, in special, de ministrului Apararii…