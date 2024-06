Dosarul 2 Mai: Vlad Pascu, adus la Judecatoria Mangalia, la un nou termen (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, Pascu Matei Vlad, din Bucuresti, acuzat de producerea tragediei de la 2 Mai, din judetul Constanta, din data de 19 august 2023, eveniment soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei, a fost adus la Judecatoria Mangalia, unde se va judeca cererea lui de inlocuire a arestului…

- Instanta a dispus un nou termen in Dosarul 2 Mai, in care Vlad Pascu este acuzat de omorul a doua persoane si ranirea altor trei 7 iunie, ora 10:00.La ultimul termen de judecata, magistratul Berevoescu Carmen Claudia a apreciat ca sedinta s a petrecut in conditii decente:"A fost liniste in sala de judecata.…

- In locul judecatoarei Popoviciu Ioana Ancuta vine, potrivit datelor noastre, judecatoarea Berevoescu Carmen Claudia, presedintele Judecatoriei Mangalia. Joi, 23 mai 2024, la Judecatoria Mangalia este programat un nou termen in dosarul accidentului de la 2 Mai, din judetul Constanta, din data de 19 august…

- Un nou termen in proces joi, o noua controversa. Avocatul familiilor victimelor din cazul accidentului din localitatea 2 Mai, Adrian Cuculis, a aratat joi ca nu doreste sa comenteze comportamentul judecatoarei din dosar, insa a relatat un moment care a produs „rumoare” in sala de judecata. „As vrea…

- Un nou termen in proces joi, o noua controversa. Avocatul familiilor victimelor din cazul accidentului din localitatea 2 Mai, Adrian Cuculis, a aratat joi ca nu doreste sa comenteze comportamentul judecatoarei din dosar, insa a relatat un moment care a produs „rumoare” in sala de judecata. „As vrea…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta, miercuri, propunerea Inspectiei Judiciare de suspendare din functie, pana la finalizarea procedurilor disciplinare, a Ioanei Ancuta Popoviciu, judecatoarea care solutioneaza dosarul lui Vlad Pascu, soferul…

- Adrian Bendeac, avocatul lui Vlad Pascu, soferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai, a declarat presei la iesirea din sediul Judecatoriei Mangalia ca victimele accidentului circulau neregulamentar si ca este o culpa comuna. “In raportul de expertiza auto sunt concluziile tuturor expertilor, in sensul…

- La Judecatoria Mangalia are loc astazi, 14 martie 2024 al doilea termen de judecata in dosarul in care Pascu Matei Vlad, din Bucuresti, a fost trimis in judecata pentru accidentul de la 2 Mai, judetul Constanta, soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei Sedinta de judecata este programata…