Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Dobarceni a dat o raita cu mașina cu toate ca era beat. Polițiștii l-au dat jos de la volan la Dangeni Luni, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Saveni au oprit pentru control, pe drumul județean D.J .294, in comuna Dangeni, un autoturism condus de un barbat, de 35 de ani, din comuna…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din Zarand care conducea haotic mașina pe DN 69, intre Arad și Timișoara, a fost blocat pe... The post Șofer scos din mașina, pus la pamant și incatușat de polițiști in trafic, pe DN 69, intre Arad și Timișoara appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- La data de 23 aprilie 2024, in jurul orei 18:00, polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au oprit pe DJ 693 in localitatea Calacea, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 28 de ani, din comuna Satchinez, județul Timiș. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca autoturismul avea…

- Caz șocant in Arad. Un șofer drogat a fost prins la volan, in timp ce conducea o mașina de lux cu numele false. Polițiștii au avut trait un șoc uriaș, cand au vazut ca pe scaunul din dreapta se afla un alt polițist, pe care l-a plimbat cu mașina.

- Un sofer din judetul Argeș a fost arestat dupa ce a fost prins de doua ori intr-o zi beat la volan și de fiecare data a refuzat recoltarea probelor biologice. Marți, in jurul orei 17.30, polițiștii din Pitești au oprit un șofer, de 35 de ani, din Ștefanești. Etilotestul a aratat ca se afla sub influența…

- La data de 17 februarie 2024, in jurul orei 23.25, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Serviciul Municipal de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Capidava din municipiul Constanta, s a produs un accident rutier tamponare . La data de 17 februarie 2024,…