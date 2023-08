Deraiere pe calea ferată, la Roşiorii de Vede. Mecanicul a rămas încarcerat Un utilaj feroviar s-a rasturnat, marți, la ieșirea din Roșiorii de Vede, in județul Teleorman. La fața locului intervin mai multe echipaje, iar medicii incearca sa salveze viața unui lucrator feroviar aflat in stop cardiorespirator. Potrivit CFR, este vorba despre un utilaj feroviar, in care se aflau doua persoane, care se deplasa intre Roșiori Nord […] The post Deraiere pe calea ferata, la Rosiorii de Vede. Mecanicul a ramas incarcerat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

