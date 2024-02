Deputații din Transnistria cer ajutorul Rusiei Deputații din Transnistria au cerut oficial ajutorul Rusiei, in cadrul congresului desfașurat la Tiraspol. Ei nu au solicitat in mod formal anexarea de catre Federația Rusa, așa cum s-a speculat, transmite Antena 3 CNN. In rezoluția adoptata miercuri, politicienii separatiști au invocat constrangeri fiscal-vamale care ar fi fost impuse Tiraspolului de guvernul de la Chișinau. […] The post Deputații din Transnistria cer ajutorul Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Republic of Moldova’s breakaway region of Transnistria has called on Russia to step in and stop what it described as attempts by the government in Chisinau to bring the enclave back into its fold through economic pressure, according to Bloomberg. The self-proclaimed administration in Tiraspol adopted…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…

- Mai multe incendii au izbucnit in fața sediului Parlamentului European de la Bruxelles, acolo unde se afla și președintele Klaus Iohannis. Incendiile au fost provocate de fermierii protestatari potrivit Antena 3 CNN. #BREAKING – Protests and fires outside the European Parliament as heads of state and…

- Vremea se schimba din nou radical și dupa termperaturile de ingheț, vom avea maxime și de 10-11 grade. Alina Șerban, meteorolog ANM, a prezentat, la Antena 3 CNN, vremea pe saptamani, pana la mijlocul lunii februarie. Dupa valul de ger care a lovit țara noastra, vom avea parte din nou de temperaturi…

- Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat miercuri pe ambasadorul Republicii Moldova penru a-i transmite un protest impotriva „actelor neprietenoase” din partea guvernului proeuropean de la Chișinau, De asemenea MAE rus a anunțat ca va interzice intrarea in țara a unor cetațeni ai Republicii Moldova,…

- Ministerul rus al Apararii a recunoscut marti ca a bombardat din greșeala un sat din vestul Rusiei, nu departe de granita cu Ucraina, dar a precizat ca nu au existat victime. Rusia a efectuat lovituri masive impotriva Ucrainei marti dimineata, in jurul momentului acestui incident. Referindu-se la „explozia…

- Angajații din sistemul sanitar și cei din asistența sociala pregatesc cea mai mare greva din ultimii 20 de ani. Cea mai mare revolta este in randul celor de la Federația Sanitas care reprezinta 100.000 de angajați din sistemul medical și din asistența sociala, relateaza Antena 3 CNN. „Lucratorii din…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…