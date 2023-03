Stiri pe aceeasi tema

- ”Compania Delgaz Grid, parte a grupului E.ON in Romania, are in plan atragerea, in urmatorii ani, a 700 de milioane de euro din fonduri europene, la care se vor adauga aproximativ 1,5 miliarde de euro din surse proprii, pentru finantarea unui amplu program de investitii in modernizarea, extinderea,…

- Banca Transilvania: profit de peste doua miliarde de lei in 2022. Crestere cu 22% fața de anul precedent. Ce spune Horia Ciorcila Cresterea creditarii si a veniturilor au ajutat Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania dupa active, sa obtina un profit net de 2,18 miliarde de lei in 2022, an…

- In diaspora traiesc in jur de 5,7 milioane de romani, conform datelor autoritaților. Din 2007, de cand suntem membri in UE, ei au trimis in țara 67,8 miliarde de euro, mai mulți bani decat soldul fluxurilor financiare dintre Romania și UE, din 2007 și pana azi, adica de 54,5 miliarde de euro. Totalul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, in cadrul evenimentului aniversar dedicat implinirii a 25 de ani de activitate in Romania a Consiliului Investitorilor Straini (FIC), ca, potrivit datelor oficiale ale BNR, fluxul de investitii straine directe a fost de 9,4 miliarde euro in primele 10 luni si va ajunge…

- ”Epidemia nedeclarata de gripa, formele tot mai agresive de raceli si efectele COVID, cu noua sa forma extrem de virulenta – Flurona, genereaza o afacere spectaculoasa pentru producatorii si comerciantii de medicamente. Dincolo de fabricile de medicamente, farmaciile au ajuns sa reprezinte unul dintre…

- Investitiile straine directe la finele lunii octombrie insumau 9,399 miliarde euro, nivel record care a depasit atat fluxul net al investitiilor directe ale nerezindentilor in Romania raportat pentru intregul an 2021 (8,94 mld. euro) cat si valoarea record obtinuta inainte de declansarea crizei economice…

- ”In cel de-al doilea an de functionare, Fondul pentru modernizare a efectuat plati in valoare totala de 4,11 miliarde euro in sprijinul a 61 de proiecte derulate in opt tari beneficiare. Proiectele vor contribui la modernizarea sistemelor energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in…

- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunta unde vor avea loc intreruperi planificate la alimentarea cu energie electrica in județul Cluj. DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala