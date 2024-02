Hidroelectrica, cel mai mare profit din istorie pe spatele românilor. Creștere cu 42%, față de 2022 In timp ce romanii saracesc de la o zi la alta, iar cea mai mare parte din salariile lor se duce pe facturi, Hidroelectrica a raportat cel mai mare profit din istorie! Cel mai mare producator de energie electrica din Romania a inregistrat pentru anul 2023 un profit net in creștere cu 42%, la o cifra de afaceri in creștere cu 30%, potrivit datelor de bilanț. Hidroelectrica a inregistrat un profit record, raportat pentru anul 2023! Cel mai mare producator de energie electrica din Romania a inregistrat venituri de 12,2 miliarde de lei in 2023, in timp ce romanii așteapta cu lunile facturile la electricitate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Veniturile companiei au urcat cu 30%, in anul 2023, la 12,244 miliarde lei (fata de 9,452 miliarde lei in 2022).”Energia produsa si vanduta (neta) a crescut cu 30% (17.639 GWh) in anul incheiat la 31 decembrie 2023 de la 13.544 GWh in anul 2022. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii…

