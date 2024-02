Stiri pe aceeasi tema

- Piața de medicamente a crescut in 2023 cu 16%, la o valoare totala de 29,96 miliarde lei (6,1 mld.euro), raportat la prețul de distribuție, in conditiile in care volumul de medicamente eliberate catre pacienții din Romania s-a majorat cu 2,4%, la un total

- Piata de eCommerce din Romania continua sa creasca, alimentata de accesul la digitalizare si de cresterea veniturilor populatiei tinere si nativilor digitali, numarul romanilor care au facut achizitii online ajungand in 2023 la 10,2 milioane, arata Raportul eCommerce Insights 2024 realizat de MerchantPro,…

- Piața globala a modei de lux este proiectata sa ajunga la o valoare de 401,73 miliarde de dolari pana in 2028, de la 280,92 miliarde de dolari, cat era in 2022, fiind astfel prognozata o rata anuala de creștere de 6,1%, potrivit XTB Romania.

- ”Valoarea totala a primelor brute subscrise de Groupama in primele 9 luni ale anului 2023 a atins 2,87 miliarde lei, in crestere cu peste 30% fata de aceeasi perioada a anului 2022, cu un profit de 164 milioane lei. In afara RCA, veniturile companiei in primele 9 luni ale anului 2023 arata o crestere…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția Guvernului Romaniei in legatura cu necesitatea de a gestiona situația din piața asigurarilor RCA. Calculele arata ca Romania pierde o suma de 3 ori mai mare decat „gaura” facuta de achiziția de vaccinuri…

- Romania are la dispozitie 9,11 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), din care au fost cheltuiti in jur de un miliard de euro, dar cea mai mare parte a banilor care se afla in conturi se va cheltui in anii 2024 si 2025, a anuntat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- Valoarea medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania in perioada octombrie 2022 – septembrie 2023 a fost de 28,7 miliarde lei (5,8 miliarde euro) la pret de distributie, cu 16% mai mult…

