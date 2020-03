Stiri pe aceeasi tema

- Obligatiile fiscale scadente si neachitate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta nu vor fi considerate obligatii fiscale restante iar pentru acestea nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, precizeaza Ministerul Finantelor Publice, anunța AGERPRES.Potrivit…

- Federatia Romana de Baschet a anuntat, vineri, ca va prelungi termenul in care sunt interzise competitiile si antrenamentele, din 31 martie initial si pana la incheierea starii de urgenta decretata pe teritoriul Romaniei, din cauza pandemiei Covid-19.

- Inainte de declararea starii de urgenta, mai multi primari au decis, prin comitetele locale pentru situatii de urgenta, diferite masuri de prevenire a raspandirii infectiilor cu coronavirus. Un avocat a explicat pentru „Adevarul” ce atributii au autoritatile locale odata cu instituirea starii de urgenta.

- Producatorul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat marti incetarea operatiunilor din Spania, in urma declararii starii de urgenta pe fondul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, conform agerpres.ro. "Grupul Renault a decis sa-si opreasca activitatea industriala in Spania pe durata…

- Purtatorul de cuvant al BRN, Dan Suciu, a declarat luni la Antena 3 ca populația nu are motive de ingrijorare odata cu intrarea in stare de urgența, ca vor putea fi in continuare scoși bani de la bancomate și ca depozitele din banci nu sunt in pericol.„Luam primele masuri de urgenta sau care…

- Presedintele Romaniei anunta ca incepand de saptamana viitoare va declara stare de urgenta! Decizia este perfect constitutionala si se regaseste la art. 93 din Constitutia Romaniei si este reglementata pe larg in OG 1/1999. Masura a fost adoptata deja de catre toate statele in care evolutia epidemiei…