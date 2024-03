Decizie de ultimă oră a Ministerului Finanțelor: Extindere termen neamenzilor pentru neutilizarea E-facturii Ministerul Finanțelor anunța o noua decizie referitoare la sistemul RO e-Factura, extinzand cu doua luni perioada in care nu se vor aplica sancțiuni pentru neutilizarea acestuia. Marcel Boloș, reprezentant al Ministerului Finanțelor, a declarat ca aceasta decizie reflecta angajamentul pentru o colaborare stransa cu antreprenorii și pentru a fi receptivi la feedback-ul primit. In acest sens, ministrul a propus prelungirea termenului pentru cei care nu utilizeaza sistemul. Conform declarațiilor sale, termenul limita pentru sancționare va fi amanat pana la 1 iunie 2024, perioada solicitata de mediul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

