Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor extinde perioada in care nu se aplica sancțiuni pentru nerespectarea termenului-limita de 5 zile lucratoare prevazut pentru transmiterea facturilor in sistemul national.

- Ministerul Finanțelor anunța o noua decizie referitoare la sistemul RO e-Factura, extinzand cu doua luni perioada in care nu se vor aplica sancțiuni pentru neutilizarea acestuia. Marcel Boloș, reprezentant al Ministerului Finanțelor, a declarat ca aceasta decizie reflecta angajamentul pentru o colaborare…

- Ministerul Finantelor propune extinderea cu 2 luni a perioadei in care nu se aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc e-Factura, iar ministrul Marcel Bolos anunta ca propunerea va fi adoptata in urmatoarea sedinta de Guvern, relateaza News.ro."Am propus extinderea cu 2 luni a perioadei in care nu…

- Termenul pentru aplicarea primelor sancțiuni in cazul neindeplinirii obligației de a raporta in sistemul e-Factura facturile emise intr-un interval de 5 zile lucratoare va fi amanat pana la 1 iunie, conform declarațiilor facute de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, prin intermediul platformei Profit.ro.…

- In cursul saptamanii trecute unii contribuabili nerezidenți intrebau pe grupurile e-Factura (de pe Facebook), in limba engleza, despre modul de completare și depunere. Unii aveau diverse erori și nu ințeleageau ce e cu ele. Intre timp, Ministerul Finanțelor a tradus in engleza aplicația e-Factura, un…

- Ministerul Finantelor a lansat o noua varianta a aplicatiei e-Factura . Ministerul Finantelor anunta lansarea versiunii simplificate a aplicatiei e-Factura. Ministrul de resort, Marcel Bolos, spune ca aceasta este in primul rand utila celor aproximativ 670.000 contribuabili mici care au nevoie de un…

- In continuarea eforturilor de digitalizare si simplificare a procedurilor fiscale, Ministerul Finantelor anunta lansarea versiunii simplificate a aplicatiei e Factura. Aceasta initiativa are ca obiectiv principal cresterea accesibilitatii si usurintei in utilizarea instrumentului, pentru toti contribuabilii…

- Posturile vacante ar putea fi ocupate pana la finalul lunii februarie intrucat noi memorandumuri pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar au fost finalizate, a declarat luni ministrul Sanatații, Alexandra Rafila, citat de news.ro. El a subliniat ca spera ca in cel mai scurt timp sa fie aprobate…