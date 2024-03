Fără sancţiuni pentru cei care încă nu folosesc sistemul e-Factura Ministerul Finantelor extinde perioada in care nu sunt aplicate sanctiuni pentru nerespectarea termenului-limita de cinci zile lucratoare prevazut pentru transmiterea facturilor in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, pana la 31 mai 2024, arata comunicatul de presa al institutiei. „Inca de la inceputul implementarii sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare stransa si transparenta cu antreprenorii. O noua decizie care reflecta acest angajament este ca am propus extinderea cu doua luni a perioadei in care nu se vor aplica sanctiuni pentru contribuabilii care nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

