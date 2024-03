Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a realizat și o aplicație simplificata. Este mai ușor de folosit, spun reprezentanții ANAF, și se adreseaza afacerilor mici, cu puține facturi pe luna. Aplicația poate fi accesata de miercuri 6 martie 2024. Aplicația simplificata e-Factura a fost creata pentru cele peste 400.000…

- Marți, 13 februarie 2024, de la ora 11.00, ne vedem cu Daniel Sandu, consultant fiscal și expert contabil, intr-o intalnire online transmisa live video pe pagina de Facebook a StartupCafe, pe canalul nostru de YouTube și pe website-ul StartupCafe.ro. Tema: RO e-Factura.

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, acuza Guvernul ca a impus „coșmarul cu e-factura pentru toate firmele”, deși obligația europeana pentru e-factura era doar la contractele cu statul. „Statul roman a cerut sa aplice coșmarul cu e-factura pentru toate firmele. Vi se tot zice ca e-factura este…

- ”Pasul viitor, decontul de TVA precompletat. Digitalizarea fiscala se intampla. Cu toate ca e un drum cu multe obstacole, iata ca Romania trece de la eternele promisiuni la pasi concreti, in fiecare zi. Mai este mult de munca pana la punctul in care gestionarea veniturilor curente ale bugetului de stat,…

- „Pasul viitor, decontul de TVA precompletat. Digitalizarea fiscala se intampla. Cu toate ca e un drum cu multe obstacole, iata ca Romania trece de la eternele promisiuni la pasi concreti, in fiecare zi. Mai este mult de munca pana la punctul in care gestionarea veniturilor curente ale bugetului de stat,…

- Ministrul Finanțelor a anunțat ca situația in ceea ce privește sistemul RO e-Factura va fi analizata, fiind luata in calcul și o posibila amanare a termenului de la care incep sa fie aplicate sancțiuni pentru comercianți. "Luam in calcul, in funcție de gradul de conformare a contribuabililor la modulul…

- Introducerea obligativitații e-Factura a dat peste cap site-ul ANAF. Astfel, utilizarea acesteia a devenit o provocare pentru toți contribuabilii. Pe pagina web a ANAF, mesajul frecvent afișat astazi, 22 ianuarie, suna astfel: „Lucrare de mentenanța. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.…

- Joi, 28 decembrie, vor avea loc operațiuni tehnice pentru implementarea sistemului RO e-Factura, anunța Ministerul Finanțelor. In acest interval de timp serviciile Spațiului Privat Virtual legate de e-Factura nu vor funcționa, mai arata instituția. „Va anunțam ca, in data de 28 decembrie a.c. intre…