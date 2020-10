Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca ministerul pe care il conduce nu prezinta in acest moment bugetul pentru anul viitor fiindca acest lucru este ilegal. Cițu a postat pe Facebook un mesaj in care apare articolul 35 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, care prevede ca atunci cand alegerile parlamentare sunt organizate in ultimele trei luni ale anului, MFP depune la Guvern proiectele bugetelor pe anul urmator dupa investirea noului Guvern. Ministrul Finanțelor spune ca acesta este motivul pentru care liberalii nu prezinta bugetul pe anul 2021, fiindca este „ilegal”. “Asadar,…