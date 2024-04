Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și-a depus astazi in mod oficial candidatura pentru un nou mandat in fruntea administrației județene dar și lista de candidați pentru deliberativul județean. El a venit insoțit la Biroul Electoral Județean de catre o buna parte din echipa sa…

- Cu sala de la Centrul de Afaceri plina de colegi și cu conducerea organizației in prezidiu, liberalul Robert Vlada și-a lansat candidatura in competiția electorala, cu ținta precisa Primaria Vaslui. Interesant este, așa cum observa și prefectul Onofrei, acesta se va lupta cu alți trei candidați, toți…

- PROBLEMA… Ies scantei la Spitalul Municipal Huși! Managerul Bogdan Popa, complet bulversat de faptul ca s-a trezit peste noapte cu o noua formula a Consiliului de Administrație, care nu mai este dispusa sa il acopere, recurge la niște gesturi greu de ințeles! De pilda, refuza sa prezinte membrilor Consiliului…

- LANSARE… Surpriza in politica județeana vasluiana! Pentru alegerile locale din județul Vaslui, Pro Romania face o mișcare surprinzatoare și nu mai merge pe liste cu AUR, ci cu… PNL! Anunțul a fost facut de catre Nelu Tataru, președintele organizației județene PNL, in ședința Colegiul Director Județean…

- NEATENȚIE… Doua echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanța (SJA) Vaslui au intervenit in aceasta dupa-amiaza la Barlad, pentru a prelua doua persoane ranite, intr-un accident mai puțin obișnuit. Concret, cei doi barbați in varsta de 61 și respectiv 67 de ani, lucrau la construcția respectiva, folosindu-se…

- ȘI DA-I ȘI LUPTA!… Pe mulți politicieni cu pedigree, alegerile din acest an i-au prins pe picior greșit, inregimentați in partide fara nicio șansa sau speranța. Este cazul aproape dramatic a trei figuri, cumva cunoscute in lumea politica vasluiana: Dan Marian, Emil Dorin și Marius Arcaleanu. Toți trei…

- NEINSPIRAȚI… Organizația Județeana a PSD Vaslui și-a stabilit ieri candidații pentru alegerile locale, atat la la primarii, cat și la Consiliul Județean. Conferința de dupa ședința a fost una lipsita de surprize și a venit sa confirme ceea ce toata lumea deja știa: social-democrații vor merge pe mana…

- LA VORBITOR… Faptul ca Dumitru Buzatu conduce PSD-ul și Consiliul Județean (CJ) Vaslui din pușcarie este o certitudine! Astazi, fosta sa șefa de cabinet, Ana Maria Obreja, i-a programat la vorbitor pe „nașul” Ioan Țibulca și pe consilierul personal, Vasile Mariciuc. Azi, la ora 12,00, cei doi s-au prezentat…