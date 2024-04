Stiri pe aceeasi tema

- PREGATIRI… Prim-ministrul Marcel Ciolacu va sosi, in cursul zilei de vineri, 5 aprilie, in județul Vaslui pentru a participa la alegerile organizate de PSD Vaslui. Acesta nu va veni singur, ci va fi insoțit de secretarul general al PSD, Paul Stanescu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin…

- Liderii PSD Bacau s-au declarat optimiști dupa vizita de lucru de pe șantierul lotului 2 Domnești Targ-Racaciuni al Autostrazii A7, la care au participat alaturi de prim-ministrul Marcel Ciolacu, de președintele PNL – Nicolae Ciuca și de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Dragoș Benea, președintele…

- OFICIAL… Dan Marian a semnat adeziunea la PSD intr-un cadru restrans și secret, urmand ca explicațiile sa fie oferite alegatorilor gura-casca, prin intermediul presei, vineri. In ceea ce privește schimbarea de culoare, se pare ca a devenit un obicei, pentru acest politician, schimbarea partidelor. E…

- FOLCLORISME… Poate domnul Solomon se crede spiritual și toba de carte, doar ca trebuie sa-i dam o veste proasta. La nivelul de folclorisme ieftine, are un predecesor care-l bate la fund fara sa-și foloseasca nici membrele inferioare și nici cele superioare. Nu este Dumitru Buzatu, caci el era specialist…

- Prezent la conferința de alegeri a organizației județene a PSD Mureș, vicepreședintele PSD, ministru al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, le-a vorbit celor prezenți despre strategia partidului la alegerile din acest an. In ceea ce privește candidatul partidului la președinție, Sorin…

- NEINSPIRAȚI… Organizația Județeana a PSD Vaslui și-a stabilit ieri candidații pentru alegerile locale, atat la la primarii, cat și la Consiliul Județean. Conferința de dupa ședința a fost una lipsita de surprize și a venit sa confirme ceea ce toata lumea deja știa: social-democrații vor merge pe mana…

- Zilele sforarului șef al Ministerului Transporturilor, Bogdan Mindrescu, sunt umarate și doar intervenția și susținerea unui ministru a facut ca mandatul sau sa fie prelungit cu cateva zile. Sforarul șef al Ministerului Transporturilor, secretarul de stat Bogdan Mindrescu, a ramas fara susținerea conducerii…

- „Nu m-a consultat nimeni in legatura cu protestul fermierilor . Eu am autorizat absolut toate protestele, chiar și pe cele impotriva mea. Dar acum, nu m-a intrebat nimeni. Nici macar prefectul nu m-a contactat. Probabil ca in Piața Victoriei sunt garduri puse de Jandarmerie mai mult pentru protecție.…