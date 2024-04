Stiri pe aceeasi tema

- MOBILIZARE… Actualul vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, și-a depus joi dosarul de candidat pentru funcția de președinte al CJ Vaslui din partea PSD la Biroul Electoral Județean (BEJ) pentru alegerile locale din 9 iunie. Acesta nu a venit singur,…

- UPDATE 15.45: Dumitru Buzatu a ieșit din Peniteciarul Vaslui și a inspirat adanc prima gura de aer in libertate. In mana cu doua genți cu lucrurile personale, folosite in inchisoare, fostul șef al Consiliului Județean Vaslui s-a indreptat spre mașina care il aștepta de ceva vreme. Comitetul de primire…

- Dumitru Buzatu, peședintele suspendat al Consiliului Județean Vaslui, a fost audiat marți de procurorii Serviciului Teritorial Iași al DNA intr-un nou dosar de corupție, potrivit publicației HotNews.ro. DNA a confirmat ca, in momentul de fața, Buzatu are calitatea de martor denunțator. Fostul baron…

- ABSENT… Ședința extraordinara de luni a Consiliului Județean Vaslui ne-a oferit prilejul sa descoperim o cu totul alta fața a consilierului județean Liviu Iacob. Adversarii politici ai liberalului ar spune ca una mult mai placuta, insa noi ne ferim sa facem astfel de aprecieri. Ne-am propus doar sa…

- MAJORARE… Agenții economici din județul Vaslui vor trebui sa scoata mai mulți bani din buzunare pentru gunoiul pe care il genereaza. In ședința de miercuri a Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, reprezentantul județului in Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a județului Vaslui (ADIV), va…

- INCREDIBIL… Fiecare vizita la vorbitorul din pușcarie cu Dumitru Buzatu aduce schimbari majore in deciziile care se iau la PSD, la Vaslui. Ultima a fost nominalizarea lui Ciprian Trifan, drept candidat PSD, la funcția de președinte de CJ Vaslui, in detrimentul fostului primar de la Huși, Ioan Ciupilan.…

- SUBȚIERE… Cei șase consilieri personali ai președintelui Consiliului Județean Vaslui și șeful de cabinet nu se vor mai regasi in noua organigrama a instituției. Decizia a fost luata dupa ce Dumitru Buzatu a fost suspendat din funcție ca urmare a șpagii pescuite pe balta de la Carja. Cele șase sinecuri…