David Kushner a lansat piesa “Dead Man”

Stiri pe aceeasi tema

- Samara Joy a lansat single-ul “Tight”. Piesa a fost inregistrata la legendarul Electric Lady Studios din New York. In mod potrivit, videoclipul muzical al single-ului include atat spectacolele ei live, cat și sesiunea de inregistrare in studio. Lansarea „Tight” continua un an special, in care Joy a…

- Conan Gray a lansat single-ul „Winner”, despre care Conan a spus: „Am scris aceasta melodie la 2 dimineața, a fost un moment in care in cele din urma m-am simțit de genul: m-ai ranit mai mult decat m-ar putea rani cineva vreodata și s-a simțit ciudat de bine. Vad acum ca exista o anumita libertate care…

- D4vd a lansat single-ul “Notes From A Wrist” și anunța EP-ul “The Lost Petals”. Piesa continua sa extinda sfera de influența a artistului. In timp ce mare parte din lirismul sau impartașește același tenor sumbru. Regizat de Erik Rojas, videoclipul arata fulgerul vieții lui d4vd in fața ochilor lui,…

- Solista timișoreanca Silvia Stoiana a lansat o noua piesa, care poarta numele de „Arde Vara“, piesa fiind inregistrata de Atilla Lukinich in studioul DSPrpo. Videoclipul piesei a fost inregistrat pe plaja Ghioroc iar regizorul acestuia este Manderseit Alexandru. „«Arde vara» este un proiect fresh și…

- Jessie Ware a lansat in colaborare cu Roisin Murphy single-ul “Freak Me Now”. Melodia vine direct de pe albumul lui Jessie, adorat de critici, „That! Feels Good!’, care a debutat pe locul 3 in topurile din Marea Britanie. Piesa preferata a fanilor readuce energia electrizanta care a fost atat de iubita…

- Karol G a lansat single-ul “S91″, o melodie care nu numai ca arata transformarea, ci semnifica evoluția artistei, aratandu-și priceperea artistica și capacitatea de a continua legatura cu fanii ei. Cantecul demonstreaza capacitatea ei de a privi momentele de incertitudine ca momente in care apar noi…

- Olivia Rodrigo a lansat single-ul “Vampire”. Piesa emoționala cruda, dar compusa in mod extravagant, marcheaza single-ul principal de pe albumul GUTS al artistei in varsta de 20 de ani, care va fi lansat pe 8 septembrie. Produs de și co-scris cu Daniel Nigro, principalul partener creativ al lui Rodrigo…

- MidoriStars, prima artista romana care scrie și canta in limba japoneza, a lansat cel de-al doilea single care poarta numele de „Wagamama”. „Wagamama”, care inseamna „egoist” in japoneza, evidențiaza talentul artistei de a combina armonios influențele muzicale estice și vestice. Piesa, scrisa de MidoriStars…