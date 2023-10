Cutremur puternic la granița dintre Polonia și Slovacia. Seismul a fost simțit și în România Un cutremur semnificativ cu magnitudinea 5,4 s-a produs luni seara la granița dintre Polonia și Slovacia, și se pare ca acesta a fost resimțit și in Romania. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul a avut loc luni, la ora locala a Romaniei, 21:23:11. Seismul a fost caracterizat de o magnitudine semnificativa și a avut loc la o adancime de 30 de kilometri sub suprafața pamantului. Epicentrul cutremurului a fost in apropierea mai multor orașe, inclusiv la 35 de kilometri est de Presov, 50 de kilometri nord-est de Kosice, 64 de kilometri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

