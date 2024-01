Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 6,3 s-a produs duminica in Papua, Indonezia, la o adancime de 39 kilometri, a anuntat USGS, insistutul american pentru geofizica, relateaza News.ro.Cutremurul a avut loc in puterea noptii, duminica, la ora locala 2:16 (sambata, 19:16, ora Romaniei). Epicentrul…

- A fost cutremur in Romania! O scurta și viguroasa mișcare seismica a trezit locuitorii din zona Buzau vineri dimineața. Potrivit informațiilor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului, evenimentul s-a inregistrat la ora 04:16 dimineața. Epicentrul a fost in…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,5 s-a produs marti in largul Papua Noua Guinee, in Oceanul Pacific, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS), citat de AFP.Cutremurul s-a produs in larg la douazeci de kilometri de coasta nordica a insulei Noua Guinee, la o adancime estimata la 12,3 kilometri,…

- Cutremurul, cu magnitudinea III pana la IV pe scara Mercalli modificata (MMI) resimtita in orasul Ternate, a provocat prabusirea unui turn de telecomunicatii si moartea unui muncitor, a declarat Fehby Alting, seful agentiei provinciale pentru managementul dezastrelor.Seismul s-a produs in timp ce muncitorul…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 22 de kilometri, la aproximativ 300 de kilometri nord de capitala Port Vila, in jurul orei locale 15:37 (04:47 GMT).Potrivit USGS, "probabilitatea de a exista victime si pagube este redusa", cutremurul avand epicentrul in apropierea unui grup de insule putin populate.Centrul…

- "Cutremur Oltenia, Gorj ML 4.3!! In ziua de 10.11.2023, 19:48:21 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 15 km", anunța INFP. Cutremurul s-a produs la 14km NV de Targu Jiu, 68km NE de Drobeta-Turnu Severin, 70km S de Hunedoara, 85km S de…

- Un nou seism cu magnitudinea 6,3 a lovit miercuri dimineata vestul Afganistanului, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), dupa cel de sambata, care a provocat moartea a peste 2.000 de persoane in aceeasi regiune, informeaza AFP. Cutremurul s-a produs la o adancime mica,…