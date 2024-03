Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,9, s-a produs, marti, la ora locala 15:12, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 140 km in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur s-a produs, sambata dimineața, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs la ora 05:29, la o adancimea de 73.9 km, informeaza Institutul Național de Cercetare – dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs duminica, la ora 2:02, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 133,5 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

- UPDATE – Un nou cutremur s-a produs, luni, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 11:35, de data aceasta cu magnitudinea de 3,3 grade, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit sursei citate, seismul a avut loc…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunța ca, in ziua de 15 Ianuarie 2024, la ora 11:01:49 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea 4.3, la adancimea de 80.0 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 s-a produs in urma cu puțin timp, in Vrancea. ”In ziua de 15 Ianuarie 2024, la ora 11:01:49 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.3, la adancimea de 80.0 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața, 4 ianuarie, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Conform INCDFP, a fost vorba despre un seism slab, inregistrat la ora 05:40:01 (ora locala a Romaniei),…

- UPDATE: Seismologii au rectificat, la 4.2, gradul cutremurului produs in aceasta dimineața. Știrea inițiala: Duminica, 24 decembrie 2023 la ora 08:06:28 s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 100.0km, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare…