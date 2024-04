Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 09 Aprilie 2024 la ora 11:28:32 ora locala a Romaniei s a produs in Moldova, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 30.0 km. In ziua de 09 Aprilie 2024 la ora 11:28:32 ora locala a Romaniei s a produs in Moldova, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la…

- In ziua de 08 Martie 2024, la ora 18:48:06 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 111.2 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 27km NV de Focsani, 74km N de Buzau, 77km SV de Barlad, 83km S de…

- S-a cutremurat Vrancea, miercuri dimineața Un cutremur cu magnitudinea 3 a avut loc miercuri dimineața in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 5.12 in județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 3.0 și s-a produs…

- UPDATE! Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP): „In ziua de 06 Martie 2024, la ora 05:12:52 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 125.7 km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Nou cutremur in Romania. In ziua de 29 februarie 2024, la ora 11:25:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 140.0 km, anunța INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI (INCDFP). In comunicat…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, joi, in judetul Buzau. Este al doilea cel mai puternic seism produs in 2024 in Romania. „In ziua de 29 Februarie 2024, la ora 11:25:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea…

- Un cutremur s-a produs, sambata dimineața, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs la ora 05:29, la o adancimea de 73.9 km, informeaza Institutul Național de Cercetare – dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un seism s-a produs, duminica, in Romania. Cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, la adancimea de 122,7 km și a avut o magnitudine de 3,6 grade pe Richter. Cutremur in Romania, duminica, 4 februarie, inainte de ora pranzului. Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea, la adancimea de 122,7…