Un seism s-a produs, duminica, in Romania. Cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, la adancimea de 122,7 km și a avut o magnitudine de 3,6 grade pe Richter. Cutremur in Romania, duminica, 4 februarie, inainte de ora pranzului. Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea, la adancimea de 122,7 km.

