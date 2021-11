Stiri pe aceeasi tema

- Povestea din popularul serial “Squid Game”, difuzat de Netflix, se pare ca nu este atat de departe de realitatea pe care traiesc in fiecare zi sud-coreenii. Serialul “Squid Game” spune povestea unui grup de 456 de sud-coreeni care, sub povara unor datorii uriașe, participa la un turneu de jocuri pentru…

- Serialul „Squid Game” se bucura de un succes rasunator, dar provocarile din acesta starnesc ingrijorari in randul profesorilor. Un consiliu din sudul Angliei ii sfatuieste pe parinti sa nu-si lase copiii sa urmareasca serialul disponibil pe Netflix, dupa ce au aparut informatii ca mai multi tineri copiaza…

- Serialul „Squid Game” se bucura de un succes rasunator, ajungand sa fie in trend nu numai pe Netflix, ci și pe alte platforme precum TikTok sau Twitter. Insa pentru ca jocurile din serial ar putea fi imitate, școlile au inceput sa trimita scrisori de avertizare. Astfel, un consiliu din sudul Angliei…

- Președintele american Joe Biden a uitat, in timpul acordului istoric trilateral privind securitatea in fața Chinei, numele premierului australian, Scott Morrison. Biden l-a numit pe liderul de la Canberra „tipul acela de la Antipozi”. Momentul a fost surprins in timp ce Joe Biden anunța un nou parteneriat…

- Gavin Williamson, ministrul britanic al Educatiei, a afirmat în mod eronat, într-un interviu pentru Evening Standard, ca a vorbit pe Zoom cu fotbalistul Marcus Rashford, desi în realitate cel cu care a discutat era jucatorul de rugby Maro Itoje, de asemenea sportiv de culoare, relateaza…

- Paul „Pen” Farthing, un fost militar al Marinei Regale, care a amenajat un adapost de animale in Afganistan, a reușit sa evacueze din țara cucerita de talibani aproximativ 200 de caini și pisici, in ciuda problemelor de care s-a lovit pe parcursul „Operațiunii Arca”, informeaza The Guardian . Evacuarile…

- Sase persoane au fost ucise joi seara intr-un incident armat petrecut in orasul Plymouth din sud-vestul Angliei, pe care ministrul de interne britanic l-a calificat drept „socant”. Potrivit Reuters, doua femei si trei barbati, inclusiv suspectul, au murit din cauza ranilor prin impuscare la locul incidentului,…