”Moartea domnului Lăzărescu” la Buzău: Plimbat între spitale și lăsat să moară acasă! O tragedie cutremura comunitatea din Buzau, unde personajul domnului Lazarescu este ”jucat” de un barbat in varsta de 41 de ani, care risca sa moara dupa ce a fost plimbat intre spitale și lasat fara tratament acasa. Asociația GAL Crivațul de Sud-Est, furnizor de servicii sociale, a fost cea care l-a identificat pe barbatul neajutorat in urma cu 3 zile și a incercat sa-l interneze in spitale, pentru a-i salva viața. In timp ce sistemul medical s-a dovedit iresponsabil, asociația a decis sa aduca in atenția publicului cazul cutremurator. Starea unui barbat cu capul ars s-a agravat intr-un mod alarmant,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

