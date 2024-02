Stiri pe aceeasi tema

- O categorie de tineri pot face școala de șoferi gratuit accesand, pana pe 24 ianuarie, Programul „Permis pentru viitor” care se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 și 25 de ani. Tinerii din medii defavorizate pot obține finanțare pentru obținerea permisului de conducere pentru mai multe…

- Turkey, Romania and Bulgaria signed an agreement on Thursday on a joint plan to clear mines floating in the Black Sea as a result of the war in Ukraine, following months of talks between the NATO allies, according to Reuters. Turkish Defence Minister Yasar Guler, his Romanian counterpart Angel Tilvar…

- Ministrul Apararii a anunțat ca vrea sa mareasca efectivele Armatei cu 20.000 de militari, avand in vedere evoluțiile complicate de la granițele Romaniei. „Ne dorim sa marim efectivele Armatei Romane de la 80.000 la 100.000, avand in vedere evoluțiile complicate de la granițele noastre. Dar asta ține…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, afirma ca peste 90% dintre rezervistii din Romania care au fost convocati pentru 24 de ore, pentru verificarea evidentelor de militari in rezerva ale Armatei Romane si pentru actualizarea pregatirii militare, au raspuns apelului. ”Au fost exercitii si actualizari de…

- Hamas a difuzat luni o inregistrare video in care apar trei israelieni in varsta, ostatici aflati in Fasia Gaza de la atacul din 7 octombrie pe teritoriul israelian. In videoclip, ostaticii pledeaza pentru ajutorul Israelului in vederea eliberarii lor, declarand ca nu doresc sa fie uciși de un atac…

- Bugetul Romaniei pentru aparare va fi, in anul 2024, bde 2,5 la suta din PIB. „Aproximativ 40 la suta (din buget – n.red.) urmeaza sa fie folosit pentru achizitiile de tehnica si echipament”, a declarat ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar. Fața de ce se va fi cheltuit pana la finalul acestui…

- In 2022, un roman din cinci a fost afectat de saracie, iar o categorie vulnerabila era cea a tinerilor sub 24 de ani. Anul trecut, 21,2% din populația rezidenta traia intr-o gospodarie ale carei venituri erau mai mici decat pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent,…

- Patru tineri din Arad, sunt arestați pentru un atac cu cocktailuri Molotov. Unul dintre ei s-a considerat inșelat de victima intr-o tranzacție comerciala și a decis sa se razbune cu ajutorul prietenilor sai. Tinerii au aruncat dispozitivele incendiare in casa victimei printr-un geam pe care l-au spart.…