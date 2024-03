Un nou drog face ravagii printre tinerii din București, fiind vorba despre ”drogul elevului”, alintat de adolescenți ”tigaița”. Substanța sintetica este extrem de periculoasa mai ales ca se vinde la un preț foarte mic, iar efectele sunt devastatoare. Mai mult, drogul se vinde ziua in amiaza mare pe strazile din București, așa cum arata o […] The post Ce este ”drogul elevului”, substanța care face ravagii printre tinerii din București. ”Vreți tigaița? 10 lei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .