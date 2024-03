Stiri pe aceeasi tema

- Un nou drog face ravagii printre tinerii din București, fiind vorba despre ”drogul elevului”, alintat de adolescenți ”tigaița”. Substanța sintetica este extrem de periculoasa mai ales ca se vinde la un preț foarte mic, iar efectele sunt devastatoare. Mai mult, drogul se vinde ziua in amiaza mare pe…

- 13 traficanți au fost saltați de mascați și procurorii anti-mafia, intr-o operațiune de amploare. Indivizii erau bine organizați in funcție de ierarhie și atribuții clar conturate. Traficanții vindeau pe strazile din București drogul Zombi, care era adus din Olanda, cu ajutorul unor firme de Curierat.In…

- Avocado, caci despre el este vorba, și-a gasit locul in farfuriile romanilor alaturi de omleta, la micul dejun, ca gustare intre mese, ca garnitura la masa de pranz sau in salatele servite la cina. Alimentul care ajunge in cantitați tot mai mari pe mesele romanilor Cifrele confirma pasiunea romanilor…

- Piata din Romania a fost „inundata” cu un nou drog foarte periculos, care face ravagii in special in randul tinerilor. Acest drog e extras din muguri de cannabis si seamana cu ceara de albine. Altereaza semnificativ percepția realitații. Conține o concentrație mare de hașiș Medicii avertizeaza ca acest…

- Au aparut cireșele pe tarabele din București, in plina iarna. Arata bine, sunt delicioase și se și vand, chiar daca la un preț piperat, mai ales ca sunt aduse de peste mari și țari. Nu vorbim, insa, de kilograme, ci mai mult de suta de grame, pentru ca atat iși permit in general clienții. Și nici nu-i…

- Compania aeriana HiSky anunta ca lanseaza zboruri directe Bucuresti – New York, din 7 iunie 2024, astfel ca romanii isi pot rezerva calatorii directe catre SUA, dupa 20 de ani, pe site-ul companiei. Pretul unei calatorii porneste de la 349 euro, pentru clasa economic, si 1.899 euro, pentru clasa business,…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Kazahstanului, cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, in Sala Rapid din Bucuresti, in ultimul meci al tricolorilor in Grupa A a turului de elita din preliminariile Cupei Mondiale de futsal din 2024.Oaspetii s-au impus prin golurile marcate de Cinghiz Iesenamanov…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat marți, 5 decembrie, ca spera ca luna aceasta sa fie luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen.„Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat reusita. Voi…