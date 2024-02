Stiri pe aceeasi tema

- Inca o scumpire a carburanților la Petrom, luni dimineața. Asta dupa ce prețurile au mai crescut și saptamana trecuta, luni miercuri și vineri. Astfel, luni 29 ianuarie 2024, prețurile carburanților de la Petrom au crescut cu cate 4 bani pe litru. Precedenta scumpire a avut loc vineri, 26 ianuarie…

- Prețurile in Romania s-au scumpit, iar asta o simte oricine care locuiește in țara. Dar cat costa un apartament in București in 2024 in stadiu de proiect? Pentru mulți, cumpararea unei locuințe a devenit un lux la care pot doar sa viseze. Prețurile la imobiliare au ajuns de necrezut Un dezvoltator din…

- Prețurile la carburant au crescut inca din primele minute ale anului 2024. Motivul: creșterea accizei la carburanți, masura adoptata recent de Guvernul Ciolacu, scrie Hotnews . Astfel, benzina s-a scumpit cu 29 de bani pe litru, iar motorina cu 26 de bani pe litru. Va mai fi o creștere de la 1 iulie.…

- Prețul carburanților in Romania, astazi, 25 decembrie 2023. Benzina si motorina s-au scumpit luni, in prima zi de Craciun, potrivit antena3.ro. Cea mai ieftina motorina standard costa luni 6,91 lei litrul, comparativ cu 6,89 lei litrul pretul de sambata, si se gaseste la o statie Socar din Bucuresti,…

- Benzina si motorina s-au ieftinit inainte de Craciun. Benzina standard, cea mai ieftina, costa sambata 6,38 lei litrul, fata de 6,43 lei litrul cat era vineri, si se gaseste la o statie Petrom din Bucuresti, Sos. Straulesti, sector 1. La restul stațiilor, benzina standard se gasește la prețuri intre…

- Prețul chiriilor au crescut foarte mult in ultima vreme, iar datele conferite de platformele aferente arata ca un singur sector din Capitala are chiriile mai ridicate fața de Cluj. Cluj-Napoca fiind cel mai scump oraș din Romania la capitolul chirii.„Sectorul 1 din București este singura zona din țara…

- Targurile de Craciun 2023 sunt la mare moda in Romania. Mai ales in Bucuresti, unde exista trei astfel de evenimente. Oamenii au vizitat in numar ridicat aceste targuri, in ultimele zile, si au sesizat ca preturile sunt foarte ridicate. Targurile se tin in Piața Constituției, al doilea in Parcul Drumul…

- Prețul carburanților in Romania, astazi, 27 noiembrie 2023. Motorina se ieftinește usor la inceput de saptamana, in timp ce benzina stagneaza la același pret de vineri.In ce privește benzina standard, cea mai ieftina costa luni 6,52 lei litrul si se gaseste la o statie Petrom din Bucuresti, str. Dr.…