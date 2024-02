Astazi, pe data de 22 februarie 2024, prețurile carburanților in Romania au inregistrat o creștere semnificativa. In București, prețul benzinei a depașit pragul psihologic de 7 lei pe litru, in urma unei serii de creșteri succesive. Cea mai accesibila opțiune pentru benzina standard este in prezent de 7,02 lei pe litru, in scadere fața de 7 lei pe litru de miercuri, și poate fi gasita la mai multe stații Petrom și Lukoil din București. In Cluj-Napoca, prețul minim pentru benzina standard este de 7,05 lei pe litru, iar in Iași este de 7,01 lei pe litru. In toamna anului trecut, prețul benzinei…