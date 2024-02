Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu se descurca de minune in postura de parinte! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat politicianul. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe Vlad Voiculescu intr-o ipostaza rara,…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alții decat Dani Oțil și Gabriele Prisacariu. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat i-au surprins pe celebrul prezentator TV și cunoscutul model, in timp ce se aflau intr-un cunoscut…

- Cu cine iși petrece Dan Chișu timpul atunci cand soția lui, Alina Chivulescu, femeia care i-a pus inima pe jar, nu este prin preajma. Actorul a fost surprins in ipostaze de senzație. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini…

- Ce face Sorin Blejnar atunci cand nu știe ca este filmat! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Așa arata viața unui fost șef de la ANAF. Imagini rare!

- Ce nu face Ciprian Loghin pentru mama lui, Irina Loghin! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-au aflat chiar cantareața alaturi de fiul ei. Iata ipostaza in care au fost surprinși, de aceasta data, cei doi catre paparazzii SpyNews.ro,…

- Teodora Stoica a descoperit secretul unei vieți fericite și sanatoase! Are grija de ea, in timp ce ii are pe cei dragi alaturi! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o intr-un parc din București, iar din imagini se observa cine are prioritate in viața ei! Nu il pierde din priviri nicio secunda, iar cand…

- Catalin Babliuc, așa cum nu l-ai mai vazut pana acum! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar cunoscutul actor de la noi. Iata ipostaza in care a fost surprinsa, de aceasta data, Catalin Babliuc de catre paparazzii SpyNews.ro,…

- Alex Ciucu duce o viața de burlac autentic! A divorțat de Alina Sorescu, iar noul stil de viața se pare ca nu ii priește deloc. Celebrul deisgner face provizii serioase, de teama ca foamea ii va da tarcoale intr-un moment nepotrivit! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini exclusive cu el, in care…