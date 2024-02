Stiri pe aceeasi tema

- Noi avem vreo 5,2 milioane de pensionari. O parte din ei (700.000 – 800.000) au și job, sunt activi. 4,4 milioane nu desfașoara o activitate economica: sunt inactivi. Din cei 4,4 milioane, 1 milion sunt sub 64 de ani, a declarat Ionuț Dumitru, economist-șef, Raiffeisen Bank.

- Schema de plafonare-compensare a facturilor la energie și gaze naturale din Romania a ajuns in atenția Comisiei Europene, potrivit unui raspuns transmis de Bruxelles la solicitarea HotNews.ro. Aceasta in contexul in care prețurile in toata Europa sunt la nivelurile dinaninte de criza energetica, iar…

- Romania este al saselea stat din UE care a depus cererea de plata numarul trei din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar cererea de plata numarul patru a fost depusa pana in prezent de doar doua state, a declarat, luni, Adrian Caciu, ministrului Investitiilor si Fondurilor Europene,…

- Traim intr-o era in care citim sau auzim foarte des doua cuvinte, „refugiați” și „migranți”, care definesc un subiect de actualitate atat in Romania, cat și la nivel mondial. Ne referim aici la fenomenul de emigrare, care este cat se poate de obișnuit in istoria omenirii. Din varii motive, milioane…

- Speranța de viața in Romania se situeaza sub media europeana. Romanii traiesc in jur de 72,8 ani, in condițiile in care in UE media este de 80 de ani. ”Varsta de pensionare nu va putea crește decat daca crește in mod semnificativ speranța de viața”, dadea asigurari ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.…

- Suntem la coada clasamentului european in ceea ce privește speranța de viața. Femeile sunt mai longevive. Traiesc, in medie, cu 7 ani mai mult decat barbații romani. Capitala și Oltenia sunt regiunile cu cea mai mare speranța de viața din Romania.Romanii traiesc, in medie, 72,8 ani, sub media UE care…

- Romanii lucreaza, in medie, peste 40 de ore pe saptamana, in condițiile in care restul angajaților din Europa de Vest presteaza cel mult 35 de ore. La aceste cifre se adauga faptul ca Romania are o cultura a lucrului peste program intr-un context in care, deși Codul Muncii legifereaza concret condițiile…

- Muncim mai mult, dar traim mai prost și mancam mai puțin: Puterea de cumparare a romanilor, cu 56% sub media UE Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este in anul 2023, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri. Potrivit studiului…