Ionut Dumitru a declarat joi, la evenimentul News.ro – Perspectivele macroeconomice si fiscale ale Romaniei pe 2024. Editia a II-a, ca nu se poate vorbi de recesiuni in Romania in contextul in care au crescut vanzarile cu amanuntul. “S-a vorbit aici la un moment dat despre recesiune. Trebuie sa avem proprietatea termenilor. Despre ce recesiune vorbim noi in Romania, cand in ianuarie, s-au publicat cifrele ieri, vanzarile cu amanuntul au crescut in luna ianuarie cu 3,8% in termeni reali, da, e o crestere reala, fata de luna decembrie cu date ajustate sezonier. E o crestere uriasa a vanzarilor…